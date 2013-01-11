Виставка–конкурс дитячого малюнку «Цирк Майбутнього»

Дорогі друзі, шанувальники дитячої творчості

та всі, хто любить цирк!

З 11 по18 січня запрошуємо вас відвідати першу в Україні виставку циркового дитячого малюнку.

За підтримки «Циркової Спілки Кобзова» столичний Музей циркового мистецтва України проводить виставку-конкурс дитячого малюнку «Цирк Майбутнього», за адресою: проспект Перемоги, 82.

17 січня відбудеться оголошення результатів конкурсу та нагородження переможців.

Оцінювання робіт проводить конкурсна комісія до складу якої входять: Заслужений працівник культури, Президент Всеукраїнської громадської організації «Циркова Спілка Кобзова» М.М. Кобзов; Директор Міжнародного циркового фестивалю «Золотий Трюк» Ю.В. Стулов; Віце-президент Всеукраїнської громадської організації «Циркова Спілка Кобзова» О.І. Кобзов; Режисер-постановник циркових програм, Директор Арт-Агенції «R Rois UA» О.І. Капустін; а також наші маленькі та дорослі відвідувачі.

Робота переможця буде розміщена в експозиції музею поряд з роботами митців України та світу.

Усі бажаючі можуть насолодитись чудовими малюнками, та поринути у казковий світ цирку та дитячих фантазій. Адже цирк , – акробати, клоуни, дресировані звірі – це те, що зачаровує в ранньому дитинстві й не відпускає впродовж всього життя.

Дивлячись на дитячі роботи, експозицію музею, відчуваєш, що це – казка, яка стала дійсністю. Мрія, втілена в кольорі та об’ємі. Потрапляєш сюди і душа сповнюється щирої радості.

17.01.2013 о 16:00,

за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 82, парк «Нивки».

тел.:(044) 451-52-37, (044) 239-21-81.

наш сайт: museum.circus.com.ua