Соркін чекає місію МВФ 24 січня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив новопризначений глава НБУ Ігор Соркін під час його представлення на новій посаді.

«24 числа (24 січня - УНІАН) приїде місія (місія МВФ - УНІАН), - сказав І.Соркін.

Як повідомляв УНІАН, у середині грудня минулого року Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України у другій половині січня 2013 р. Спочатку візит планувався на початок грудня 2012 р., проте його було відкладено.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі, якщо Уу другій половині січня 2013 р.країна у 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого пониження рейтингів.