Соркін чекає місію МВФ 24 січня
Місія Міжнародного валютного фонду приїде до України 24 січня 2013 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив новопризначений глава НБУ Ігор Соркін під час його представлення на новій посаді.
«24 числа (24 січня - УНІАН) приїде місія (місія МВФ - УНІАН), - сказав І.Соркін.
Як повідомляв УНІАН, у середині грудня минулого року Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України у другій половині січня 2013 р. Спочатку візит планувався на початок грудня 2012 р., проте його було відкладено.
Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.
На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, у разі, якщо Уу другій половині січня 2013 р.країна у 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого пониження рейтингів.