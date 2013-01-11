Азарова ображають злобні карикатури на нього

Про це він заявив у ході першого в новому році спілкування з користувачами Facebook.

"Абсолютно нормально ставлюся. Якщо карикатура виконана талановито, то спасибі тим, хто її готував. Але якщо вона мене зображає злобною, жовчною людиною, то, оскільки я таким не є за своїм характером, то, природно, відчуваю образу. Хоча я до цього вже звик", - сказав М.Азаров.