Азарова ображають злобні карикатури на нього
17:17, 11 січня 2013Політика
2337 0
Прем'єр-міністр Микола Азаров нормально ставиться до жартів над ним.
Азаров нормально ставиться до жартів над ним
Про це він заявив у ході першого в новому році спілкування з користувачами Facebook.
"Абсолютно нормально ставлюся. Якщо карикатура виконана талановито, то спасибі тим, хто її готував. Але якщо вона мене зображає злобною, жовчною людиною, то, оскільки я таким не є за своїм характером, то, природно, відчуваю образу. Хоча я до цього вже звик", - сказав М.Азаров.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter