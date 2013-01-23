Власенко завтра хоче виступити на сесії ПАРЄ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

С.Власенко планує вилетіти о 09.30 через Залу офіційних делегацій аеропорту «Бориспіль» (рейс через Брюссель о 10.30).

У народного депутата запланований виступ на сесії ПАРЄ на тему порушення прав людини щодо лідера опозиції Юлії Тимошенко, зазначили в прес-службі.

«Нагадуємо, що Сергій Власенко є не лише захисником Юлії Тимошенко, а й членом постійної делегації України в ПАРЄ», - підкреслюється в повідомленні.

Прес-служба зазначає, що у понеділок, 21 січня, під час прес-конференції депутат продемонстрував квитанцію про сплату боргу у шлюборозлучному процесі, який, за офіційною версією, став причиною того, що С.Власенка не випустили за кордон під час попередньої поїздки.