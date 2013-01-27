Янукович закликав українців боротися з ксенофобією

Про це йдеться у його зверненні з нагоди Міжнародного дня пам`яті жертв Голокосту.

«Сьогодні, відповідно до рішення Організації Об`єднаних Націй, світове співтовариство вшановує пам`ять жертв Голокосту. У роки Другої світової війни нацистськими злочинцями було знищено мільйони євреїв. Трагедія Голокосту - це урок для всього людства, пересторога щодо небезпеки поширення ксенофобії, упередженого ставлення до представників інших народів та культур», - наголосив Президент у зверненні, оприлюдненому на сайтів глави держави.

Він пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб в Україні й надалі панувала атмосфера толерантності, порозуміння та злагоди.