Янукович закликав українців боротися з ксенофобією
10:42, 27 січня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович закликав українців бути рішучими у боротьбі із будь-якими спробами відродження тоталітарних ідеологій та проявами нетерпимості на етнічному ґрунті.
Янукович звернувся до українців з нагоди Міжнародного дня пам`яті жертв Голокосту
Про це йдеться у його зверненні з нагоди Міжнародного дня пам`яті жертв Голокосту.
«Сьогодні, відповідно до рішення Організації Об`єднаних Націй, світове співтовариство вшановує пам`ять жертв Голокосту. У роки Другої світової війни нацистськими злочинцями було знищено мільйони євреїв. Трагедія Голокосту - це урок для всього людства, пересторога щодо небезпеки поширення ксенофобії, упередженого ставлення до представників інших народів та культур», - наголосив Президент у зверненні, оприлюдненому на сайтів глави держави.
Він пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб в Україні й надалі панувала атмосфера толерантності, порозуміння та злагоди.
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