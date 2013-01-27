У трьох округах Івано-Франківщини обирають депутатів облради

Як передає кореспондент УНІАН, вибори відбуваються в одномандатному окрузі №25 (Надвірнянський район), в окрузі №36 (Снятинський район) і в окрузі №43 (м.Івано-Франківськ).

Загалом у депутати облради балотуються 23 кандидати: в окрузі №25 зареєстровано 9 кандидатів, в окрузі №36 – 6, в окрузі №43 – 8.

Проміжна вибори проходять у зв’язку з позбавленням трьох депутатів облради повноважень після їх обрання народними депутатами України: самовисуванця Юрія Дерев’янка (округ №25), представника «Батьківщини» Василя Гладія (округ № 36) та голови обласної організації ВО «Свободи» Олександра Сича (№43).

Як повідомляв УНІАН, вибори в Івано-Франківську були під загрозою зриву через недофінансування. Проте 25 січня необхідна сума була виділена, і вибори сьогодні відбуваються відповідно до законодавства.