Доній перемагає у Коломиї

Про це повідомляє радіо "Свобода".

У мажоритарному окрузі з центром у Коломиї перемагає чинний депутат парламенту, самовисуванець Олесь Доній (як відомо, у цьому окрузі за депутатський мандат бореться офіційний представник Об'єднаної опозиції Олександр Левицький - УНІАН), а в Надвірній переміг конкурентів ще один самовисуванець Юрій Дерев’янко.

Найбільше голосів серед кандидатів від «Батьківщини» набирає перший заступник голови обласної ради Василь Гладій – майже 60% у Снятині, повідомив голова обласної організації партії Дмитро Шлемко.

За попередніми даними, до Верховної Ради від «Батьківщини» проходять також підприємець Ольга Сікора, тимчасово безробітний Володимир Купчак, голова Рожнятівської районної ради Анатолій Дирів.

На Прикарпатті «Батьківщина» і «Свобода» домовилися про підтримку єдиного кандидата-мажоритарника. В п’яти округах це були представники «Батьківщини».

В Івано-Франківську лідирує представник політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», голова обласної ради Олександр Сич, який набирає понад 50%.