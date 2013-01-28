Медведєв просить не вірити тому, що всі рішення в Росії ухвалює Путін

Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті «Хандельсблатт», повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ.

«Чи можна вірити всьому тому, що пишуть у газетах? Напевно, ні, як взагалі не можна вірити всьому тому, що пишуть. Ситуація дуже проста насправді, якщо не займатися конспірологією. Неможливо – я працював Президентом, – щоб Президент ухвалював всі рішення», - сказав Д.Медведєв.

Він зазначив, що щодня підписує близько 50 документів, кожний з яких має мільярдні наслідки.

«Президент таких не підписує: Президент закони підписує. Ви що, думаєте, я щодо цих документів комусь дзвоню або консультуюся? Я підписую їх і несу пряму відповідальність за них. Деякі з них оспорюються в суді, тому все це дуже умовні, дуже дивні розмови», - додав російський прем'єр.

При цьому Д.Медведєв нагадав, що за Конституцією ключові рішення щодо стратегії, з питань зовнішньої політики, війни і миру приймає Президент, а уряд має багато своїх проблем.

Д.Медведєв зазначив, що у нього з В.Путіним нормальні, постійні, робочі, товариські стосунки. «Коли потрібно, ми телефонуємо один одному. Коли потрібно, ми зустрічаємося. Але дуже часто порядок денний навіть не перетинається, тому що у Президента дуже багато функцій, які він виконує одноосібно. Це дійсно зовнішня політика, функції Верховного головнокомандувача, армія, поліція, безпека. Всім цим Президент займається сам», - додав він.

На запитання, де йому подобалося працювати більше: як прем'єр-міністр чи Президент, Д.Медведєв відповів: «Мені взагалі скрізь подобається працювати. Я можу вам сказати, що мені подобалося працювати і керівником Адміністрації Президента, мені подобалося працювати першим заступником голови уряду, тому що в кожній роботі є своя специфіка – дуже і дуже цікава».

«Я можу вам сказати так: звичайно, Президент – це найвищий посадовець, на ньому лежить фінальна відповідальність за все, що відбувається. У цьому сенсі робота Президента – це найскладніша робота в країні, і я можу про це судити, як ніхто інший. Можливо, в нашій країні це розуміють всього три особи – це Володимир Путін, ваш покірний слуга і частково Михайло Горбачов, якщо він ще не забув, як був Президентом і що таке ядерна валізка», - додав Д.Медведєв.