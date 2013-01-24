Медведєв каже, що він Путіну - не конкурент

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає неправильною і неможливою конкуренцію з нинішнім Президентом РФ Володимиром Путіним на президентських виборах 2018 року, оскільки вони належать до однієї політичної сили й суперництво не має сенсу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це Д.Медведєв сказав у інтерв'ю телеканалу Bloomberg у Давосі.

«Я вважаю, що це було б неправильно. Це неможливо. Ми належимо до однієї політичної сили. Навіщо ж нам конкурувати?», - підкреслив Д.Медведєв.

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Водночас, на запитання, чи хотів би він знову стати Президентом РФ, Д.Медведєв відповів: «Що ж до моїх планів, давайте поживемо й побачимо. Я ніколи ні від чого не відмовлявся і не збираюся це робити в інтерв'ю з вами, але мені подобається моя робота, я повинен довести цю частину своєї роботи й прожити цю частину свого життя. Що буде в майбутньому? Поживемо - побачимо».

За словами російського прем'єра, це залежатиме від його рішення і від того, як складатиметься політична доля тих сил, які зараз перебувають при владі в Росії.

Як відомо, Д.Медведєв був Президентом РФ у 2008-2012 роках.