Дружина Луценка: Оточення Януковича пропонувало просити помилування
Ірина Луценко заявила про надходження такої пропозиції з боку влади.
До екс-міністра МВС Юрія Луценка зверталися представники Партії регіонів з пропозицією написати заяву на амністування.
Про це повідомила дружина екс-міністра, народний депутат від "Батьківщини" Ірина Луценко в ефірі ТВі.
"Є в нас такі пропозиції. Не буду казати хто такі. Але звучали саме тоді, коли постало питання про необхідність проведення цієї операції в обмежений термін", - зазначила вона.
"Це було навіть перед нашим наполяганням робити операцію в незалежній клініці", - уточнила дружина.
"Це представники "регіоналів". Це політики передавали опозиції, що якщо Луценко напише заяву про помилування, то його випустять. Але цим заявам не можна вірити на 100%. Це були достатньо впливові, близького доступу до Віктора Януковича, посадовці", - розповіла Луценко.
При цьому вона знову наголосила, що "Луценко не вчинив жодного злочину".