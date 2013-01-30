Дружина Луценка: Оточення Януковича пропонувало просити помилування

До екс-міністра МВС Юрія Луценка зверталися представники Партії регіонів з пропозицією написати заяву на амністування.

Про це повідомила дружина екс-міністра, народний депутат від "Батьківщини" Ірина Луценко в ефірі ТВі.

"Є в нас такі пропозиції. Не буду казати хто такі. Але звучали саме тоді, коли постало питання про необхідність проведення цієї операції в обмежений термін", - зазначила вона.

"Це було навіть перед нашим наполяганням робити операцію в незалежній клініці", - уточнила дружина.

"Це представники "регіоналів". Це політики передавали опозиції, що якщо Луценко напише заяву про помилування, то його випустять. Але цим заявам не можна вірити на 100%. Це були достатньо впливові, близького доступу до Віктора Януковича, посадовці", - розповіла Луценко.

При цьому вона знову наголосила, що "Луценко не вчинив жодного злочину".

Українська правда