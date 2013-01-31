Аваков: Депутат не повинен доводити, що він - не жирафа

«Депутат не повинен доводити, що він не жирафа. Є очевидна річ - його підпис в спеціально виданому бланку, який видає секретаріат Верховної Ради. Таких підписів 158. І раптом рентгенівський зір Лук'янова, чи голови Верховної Ради побачив, що деякі підписи не такі - це смішно, це подвійний стандарт», - заявив Аваков в ефірі 5 каналу.

У свою чергу, народний депутат від Партії регіонів Дмитро Святаш вважає, що голова Верховної Ради діяв у межах своїх повноважень.

«Виключно до компетенції голови Верховної Ради відносяться збори позачергової сесії за належними підставами. Тому якщо глава Верховної Ради мав сумнів щодо належності цих підстав, він прийняв відповідне рішення. Я переконаний, що ніякої плями на парламентській більшості і на панові Рибаку ці дії не зробили», - зазначив Святаш.

"Хай доведуть, що ці підписи поставили особисто, люди були на території України. Якщо це належним чином зроблять - будь ласка. А те, що ця сесія мала стати фарсом - це загальновідомий факт, тому що ніякого рішення не було б, тому що 226 голосів у опозиції немає», - додав регіонал.