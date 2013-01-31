Кужель вимагає відставки своячки Лавриновича

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Кужель заявила під час виступу на зборах опозиції.

О.Кужель запропонувала створити слідчу комісію щодо розслідування фактів порушення прав людини і відсторонення від посади В.Лутковської.

Зокрема, О.Кужель висловила думку, що вона була нелегітимно призначена на посаду Уповноваженого з прав людини. “За останній рік ми вперше піднімаємо питання порушення прав людини, а воно почалося тут в цій Верховній Раді, коли в задньому проході була обрана Уповноважена з прав людини... ”, - сказала О.Кужель, додавши, що за це призначення голосували чужими картками “піаністи”.

О.Кужель також зазначила, що, крім нелегітимної процедури призначення, відбулось іще одне порушення Конституції. За словами О.Кужель, відбулась «корупційна дія», оскільки В.Лутковська є рідною сестрою дружини міністра юстиції Олександра Лавриновича.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня 2012 року В.Лутковську було обрано Уповноваженим ВР з прав людини. На голосування вносилась одна кандидатура. За обрання В.Лутковської проголосували 252 народних депутата.

25 квітня заступник голови ВР, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко заявив, що опозиційні фракції не допустять приведення В.Лутковської до присяги та вимагатимуть створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо легітимності її обрання.

У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив, що жодних порушень під час призначення В.Лутковської на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини не було.

27 квітня у парламенті під вигуки опозиції «Ганьба!» В.Лутковська склала присягу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Оскільки трибуна парламенту була заблокована опозиціонерами, В.Лутковська складала присягу у сесійній залі біля дверей, через які виходять з зали народні депутати із фракції Партії регіонів і КПУ.

Слів зачитаної нею присяги не було чути, оскільки весь час опозиція скандувала: «Ганьба!».