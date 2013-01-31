Євродепутат розібрався, що віддаляє Україну від ЄС
Політичний дрейф Києва та бездіяльність Брюсселя віддаляє Україну від ЄС, вважає євродепутат
Внутрішній політичний дрейф української влади та бездіяльність Брюсселя віддаляє Україну від інтеграції з Європейським союзом, наближаючи державу до вступу в Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану.
Про це написав депутат Європейського парламенту від Польщі Павел Залевський у своїй статті, опублікованій сьогодні в Gazeta Wyborcza.
Депутат висловив занепокоєння тим, що Україна останні роки не використовує шанс на тривалий зв'язок із Європейським Союзом.
"Ця велика, загрузла в корупції держава марнує підприємливість і працьовитість громадян, та не використовує свою позицію в Європі. Прийняття європейських стандартів в очах більшості українських громадян сприяло би проведенню реформ у державі та підвищенню заможності населення", - написав він.
Євродепутат висловив жаль через невизначеність ситуації із підписання договору про асоціацію між Україною та ЄС, яка мала б стати першим шляхом європейської інтеграції українців.
"Унаслідок внутрішнього політичного дрейфу в Києві та бездіяльності Брюсселя, Україна рухається в напрямку Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. На політичному та економічному рівнях це загрожує віддаленням України від Європи", - відзначив він.
П.Залевський також застеріг українців від того, аби використовувати націоналізм для зміцнення своєї державності, відзначивши, що Євросоюз створений на якраз на протилежних засадах.
"Українці мають вибір. Більша частина з них все ще може визнавати, що націоналізм добре захищає їх від путінської експансії і впливів російської культури. Тоді застрягнуть на завжди у східноєвропейській логіці конфліктів між народами, поглиблюватимуться також і різниці між ними. У результаті, втратять інтерес із боку Заходу, і залишаться наодинці з експансіоністським Кремлем. Можуть, однак, як Польща та інші країни Центральної та Східної Європи, прийняти європейську парадигму співпраці між народами, толерантності та прав людини", - написав євродепутат.
Він висловив надію, що українці виберуть другий шлях, відзначивши, що Польща надалі буде підтримувати справжню та глибоку, а не поверхову інтеграцію України з ЄС.