Власенко каже, що його рахунки перевіряє НБУ

Про це він написав у мережі Facebook.

"У мене за рішенням Печерського суду, два тижні тому НБУ зробив запит ПО ВСІХ БАНКАХ України про наявність рахунків із 1812 року, депозитних договорів та абонентських осередків. І наплювати їм на закон і приватність!", - цитує депутата Українська правда.

"Дізнався про це випадково", - додав він.

Як відомо, 21 січня Власенко заявив, що влада збирається його заарештувати у найближчі 10 днів.