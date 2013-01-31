Власенко каже, що його рахунки перевіряє НБУ
21:42, 31 січня 2013Політика
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Депутат від "Батьківщини", захисник екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявляє, що його рахунки у банках перевіряють.
Власенко каже, що НБУ його перевіряє
Про це він написав у мережі Facebook.
"У мене за рішенням Печерського суду, два тижні тому НБУ зробив запит ПО ВСІХ БАНКАХ України про наявність рахунків із 1812 року, депозитних договорів та абонентських осередків. І наплювати їм на закон і приватність!", - цитує депутата Українська правда.
"Дізнався про це випадково", - додав він.
Як відомо, 21 січня Власенко заявив, що влада збирається його заарештувати у найближчі 10 днів.
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