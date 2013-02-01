«Інтер» підтверджує, що його купив Фірташ за $2,5 мільярда

Про це повідомляє прес-служба каналу.

В повідомлені наголошується, що сьогодні компанія K.H. MEDIA LIMITED, що належить Валерію Хорошковському уклала угоду щодо продажу 100% акцій компанії GDF MEDIA LIMITED, виходячи з оціночної вартості 2,5 мільярди доларів США. Покупцем Групи виступила компанія GDF MEDIA LIMITED, що належить Дмитру Фірташу.

«Таким чином, контроль над телеканалами ІНТЕР, НТН, К 1, МЕГА, ЕНТЕР-ФІЛЬМ, К2, ПІКСЕЛЬ та MTV перейде до GDF MEDIA LIMITED після отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету України», - йдеться в повідомлені.