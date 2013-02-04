ЗМІ: Хорошковський вимушено виїхав з України

"У сформованих обставинах у мене немає можливості забезпечувати подальший розвиток групи, і саме ці обставини стали головним мотивом для продажу", - заявив Хорошковський.

Учасники ринку в якості основної версії продажу каналу називають прагнення убезпечити актив після виниклої конфронтації з прем'єром Миколою Азаровим, пише Коммерсант-Україна.

Як відомо конфлікт Хорошковського з Азаровим виник на грунті незадоволення першого повторним призначенням другого на пост прем'єр-міністра України. Тоді Хорошковський заявив, що він вважає Азарова нездатним проводити економічні реформи. Після цього в ефірі "Інтера" з'явилися сюжети з критикою влади.

"Дії Валерія Хорошковського привернули увагу "сім'ї президента", тому не виключено, що зараз за допомогою продажу каналу своєму партнерові він намагається врятувати цей актив", - відзначає джерело "Ъ'", близьке до однієї зі сторін переговорів.

Хорошковський "давній друг" Фірташа. Як стверджують співробітники "Інтеру", Дмитро Фірташ брав активну участь у визначенні політики групи з моменту отримання опціону на її покупку. Також широкої публічності набула ситуація 2009 року, коли, займаючи посаду голови Держмитниці, Валерій Хорошковський відмовився розмитнити 11 млрд кубометрів газу, що належать компанії RosUkrEnergo Дмитра Фірташа, на користь НАК "Нафтогаз України".

Сам пан Хорошковський, за даними менеджерів каналу "Інтер", був змушений залишити країну - зараз він перебуває, за даними різних джерел, у Франції чи Монако.