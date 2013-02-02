Експерт думає, що зі зміною власника «свято демократії» на Інтері вщухне

Таку думку у коментарі УНІАН висловив медіа-експерт Отар Довженко.

"Я ніколи не вірив у те, що містер і місіс Хорошковські володіли «Інтером», позаяк на момент купівлі каналу 2006 року в Хорошковського просто не могло бути стільки грошей і впливу. Те, що було вирішено замінити керуючого партнера Хорошковського на Фірташа – закономірний наслідок тих процесів, які ознаменувались вилученням Хорошковського з уряду. Ціна, яку начебто сплатить Фірташ начебто Хорошковському, не зрозуміла... Група «Інтер» не коштує 2,5 млрд, оскільки останнім часом вона не розвивалася, втрачала рейтинги, кадри і вплив. Головний актив «Інтера», який завжди становив левову частку його цінності – всеукраїнське покриття через телемережу УТ-3 – втратить своє значення після переходу 2015 року на цифрове телебачення. Всі інші канали, звісно, щось коштують, але не мільярди. Виникає закономірна підозра у відмиванні грошей", - сказав експерт.

На його думку зміна менеджменту на каналі відбудеться неодмінно, бо чинні керівники "завалили" рейтинги й не розвивали канал і групу.

"Хоча, можливо, такого завдання (розвивати канал - ред.) Хорошковський останнім часом перед менеджерською командою й не ставив, знаючи, що його кінець у команді Януковича близький і віддавати групу «Інтер» доведеться", - припустив Довженко.

Найпростішим варіантом зміни менеджменту експерт вважає повернення у керівництво групою Ганни Безлюдної, яка вже двічі керувала "Інтером" у 2007-2009 роках, а зараз є правою рукою Фірташа в медійний сфері.

"Для того ж, щоб прогнозувати зміни в контенті, замало інформації про те, що ж насправді відбулося. Думаю, «свято демократії», яке ми спостерігали з початку грудня в новинах і ток-шоу «Інтера», потроху вщухне. Можливо, відбудуться якісь заміни в менеджменті інформаційної служби", - підсумував Отар Довженко.

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