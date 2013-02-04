Завтра Азаров сходить у магазин

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Початок заходу 14.00.

Прохання до журналістів прибути до 13.30.

Назву торговельного закладу не вказують, однак зазначають, що «місце проведення: Печерська площа 1/3».