Завтра Азаров сходить у магазин
15:24, 04 лютого 2013Політика
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У вівторок, 5 лютого, прем’єр-міністр України Микола Азаров у Києві відвідає торговельний заклад з метою перевірки цін, якості та походження товару.
Азаров має намір перевірити ціни
Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Початок заходу 14.00.
Прохання до журналістів прибути до 13.30.
Назву торговельного закладу не вказують, однак зазначають, що «місце проведення: Печерська площа 1/3».
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