Літак Медведєва не зміг сісти в Москві

Про це повідомляє РІА "Новости". У понеділок у Медведєва було заплановано нараду з віце-прем'єрами в підмосковних Горках, проте захід не відбувся. "Через погодні умови літак з прем'єр-міністром не сів (в московському аеропорту)", - сказала прес-секретар прем'єра Наталія Тімакова.

Медведєв мав прилетіти в Москву з Сочі.

Остаточне рішення про посадку літака, відхід на друге коло або на запасний аеродром приймає командир повітряного судна.