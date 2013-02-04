Літак Медведєва не зміг сісти в Москві
16:00, 04 лютого 2013Політика
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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв не зміг приземлитися в Москві через погодні умови.
Нарада не відбулася ...
Про це повідомляє РІА "Новости". У понеділок у Медведєва було заплановано нараду з віце-прем'єрами в підмосковних Горках, проте захід не відбувся. "Через погодні умови літак з прем'єр-міністром не сів (в московському аеропорту)", - сказала прес-секретар прем'єра Наталія Тімакова.
Медведєв мав прилетіти в Москву з Сочі.
Остаточне рішення про посадку літака, відхід на друге коло або на запасний аеродром приймає командир повітряного судна.
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