Нардеп скаржиться, що Рибак не відпускає його до Обами

Голова Верховної Ради Володимир Рибак відмовився підписати розпорядження на відрядження народному депутату Сергію Міщенку (позафракційний) для участі в Національному молитовному сніданку у Вашингтоні за участю Президента США Барака Обами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі С.Міщенка.

С.Міщенко наголосив, що 7 лютого він мав брати участь у Національному молитовному сніданку у Вашингтоні, який організовується Президентом США та американськими конгресменами і в якому беруть участь представники з понад 130 країн.

«Я отримав запрошення на цей захід від сенаторів США Джефа Сессіонс та Марка Прайора. До речі, я вже неодноразово відвідував цей захід. Попередні роки я запрошувався як представник опозиції, так само і цього року мене запросили туди, як депутата-опозиціонера», - сказав він.

Як розповів С.Міщенко, він звернувся до голови ВР В.Рибака з проханням дати дозвіл на відрядження до США. При цьому, додав С.Міщенко, поїздка мала відбуватись за його особистий рахунок.

«Але я отримав більш ніж дивну відмову. У своїй відповіді Володимир Рибак надіслав копію розпорядження голови ВР, за підписом В.Литвина, датовану ще 24 вересня 2009 року, про те, що відрядження депутатів під час пленарних засідань не здійснюються…», - сказав С.Міщенко. В той же час, додав він, депутати з фракції Партії регіонів на цей благодійний сніданок їдуть.

С.Міщенко розцінює цю заборону “як намагання ізолювати справжніх опозиційних депутатів від будь-яких контактів зі світовими лідерами і міжнародною спільнотою”.