Нардеп скаржиться, що Рибак не відпускає його до Обами
Депутат Міщенко заявляє, що Рибак не відпускає його на молитовний сніданок за участю Обами
Голова Верховної Ради Володимир Рибак відмовився підписати розпорядження на відрядження народному депутату Сергію Міщенку (позафракційний) для участі в Національному молитовному сніданку у Вашингтоні за участю Президента США Барака Обами.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі С.Міщенка.С.Міщенко наголосив, що 7 лютого він мав брати участь у Національному молитовному сніданку у Вашингтоні, який організовується Президентом США та американськими конгресменами і в якому беруть участь представники з понад 130 країн.
«Я отримав запрошення на цей захід від сенаторів США Джефа Сессіонс та Марка Прайора. До речі, я вже неодноразово відвідував цей захід. Попередні роки я запрошувався як представник опозиції, так само і цього року мене запросили туди, як депутата-опозиціонера», - сказав він.
Як розповів С.Міщенко, він звернувся до голови ВР В.Рибака з проханням дати дозвіл на відрядження до США. При цьому, додав С.Міщенко, поїздка мала відбуватись за його особистий рахунок.
«Але я отримав більш ніж дивну відмову. У своїй відповіді Володимир Рибак надіслав копію розпорядження голови ВР, за підписом В.Литвина, датовану ще 24 вересня 2009 року, про те, що відрядження депутатів під час пленарних засідань не здійснюються…», - сказав С.Міщенко. В той же час, додав він, депутати з фракції Партії регіонів на цей благодійний сніданок їдуть.
С.Міщенко розцінює цю заборону “як намагання ізолювати справжніх опозиційних депутатів від будь-яких контактів зі світовими лідерами і міжнародною спільнотою”.