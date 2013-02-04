«Арсенал» може очолити регіонал Оніщенко

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вдень у Києві, за неофіційною інформацією, відбулася зустріч президента столичного ФК «Арсенал» Вадима Рабиновича і О.Оніщенка. На зустрічі була досягнута принципова домовленість про те, що до 15 лютого О.Оніщенко очолить ФК «Арсенал».

Коли це відбудеться офіційно, поки що не відомо, оскільки буде потрібен час для передачі документації і введення нового президента клубу в курс справ.

Зазначимо, що наприкінці січня О.Оніщенко вже дав кілька коментарів у ЗМІ, в яких не виключав можливості того, що очолить ФК «Арсенал». При цьому, за його словами, ситуація мала остаточно прояснитися у «найближчі кілька днів».