«Арсенал» може очолити регіонал Оніщенко
18:22, 04 лютого 2013Політика
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Столичний футбольний клуб «Арсенал» може очолити народний депутат від Партії регіонів, підприємець Олександр Оніщенко, який нині також є президентом Федерації кінного спорту України.
Оніщенко очолив "Арсенал"?
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вдень у Києві, за неофіційною інформацією, відбулася зустріч президента столичного ФК «Арсенал» Вадима Рабиновича і О.Оніщенка. На зустрічі була досягнута принципова домовленість про те, що до 15 лютого О.Оніщенко очолить ФК «Арсенал».
Коли це відбудеться офіційно, поки що не відомо, оскільки буде потрібен час для передачі документації і введення нового президента клубу в курс справ.
Зазначимо, що наприкінці січня О.Оніщенко вже дав кілька коментарів у ЗМІ, в яких не виключав можливості того, що очолить ФК «Арсенал». При цьому, за його словами, ситуація мала остаточно прояснитися у «найближчі кілька днів».
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