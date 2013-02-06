Янукович сьогодні з офіційним візитом - у Литві

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Як очікується, у Вільнюсі під головуванням В.Януковича та Далі Грібаускайте відбудеться Шосте засіданні Ради Президентів України та Литовської Республіки.

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Також глава Української держави зустрінеться з головою Сейму Литви Відасом Гєдвіласом, прем’єр-міністром Литовської Республіки Альгірдасом Буткявічюсом.

Крім того, у рамках візиту запланована зустріч Президента України з представниками ділових кіл Литви.