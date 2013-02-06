Яценюк жартує про «кнопку Чечетова»
Парламентська більшість запропонувала опозиції підписати Меморандум про взаєморозуміння.
Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що більшість запропонувала опозиції підписати Меморандум про взаєморозуміння.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк сказав на брифінгу.
Він зазначив, що на засіданні у голови Верховної Ради України Володимира Рибака “наші політичні опоненти запропонували нам текст меморандуму про взаєморозуміння у ВР”. “Це звичайно дуже цікава пропозиція, щоб підписати в сотий раз меморандум про те, що треба виконувати українську Конституцію”, - зазначив А.Яценюк.
За його словами, також представники більшості наголошували на тому, що необхідно модернізувати систему “Рада”, зокрема розробити і впровадити систему “Рада-4”.
Він зазначив, що “єдине, що скажу система “Рада-4” буде коштувати близько 15 млн. грн.”.
Він пожартував, що у Британії немає “ні системи “Рада-3”, ні “Рада-4”, ні “Рада-5”, більше того в британському парламенті навіть немає кнопки, і якось 700 років британський парламент працює через особисте голосування, де депутати, заходячи у відповідні двері “за” чи “проти”, приймають рішення”.
А.Яценюк також навів приклад Конгресу США, де “без системи “Рада” конгрес працює майже 2 сотні років, де взагалі особисто кожен депутат підходить і каже чи він «за» чи «проти», чи він «утримався».
Він зазначив, що в такій ситуації доцільно було б “парламентаріїв західних демократій прислати до Партії регіонів і регіонали їм відкриють таємницю, як провести кнопку в особисто помешкання Чечетова, і щоб Чечетов навіть не виходив на роботу, а просто натискав одну кнопочку і на парламентській трибуні висвічувалось наприклад 245 народних депутатів України”.
А.Яценюк підкреслив, що “поки що ми не зрушилися в питанні виконання української Конституції”.
Він ще раз наголосив на тому, що Президент України Віктор Янукович не має права підписувати закони, які приймає парламентська більшість тому, що вони прийняті в неконституційний спосіб.
Він закликав Партію регіонів ходити на роботу і голосувати особисто, щоб показати, що в них “справжня, а не карткова більшість”.
А.Яценюк підкреслив, що “меморандум ми звичайно розглянемо і колеги по опозиції скажуть свою позицію з приводу цього меморандуму, але ми далі наполягаємо на наших вимогах — особисте голосування кнопкою, руками чи бюлетенями, будь-яким способом, який забезпечує особисте голосування”.