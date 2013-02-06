Кличко каже, що лідери фракцій розійшлися ні з чим

Лідерам фракцій парламенту не вдалося досягнути компромісу щодо запровадження персонального голосування та розблокування роботи Верховної Ради України, тому консультації будуть продовжені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам на брифінгу повідомив лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко.

Він наголосив, що консультації відбудуться завтра о 10.00. Народний депутат додав, що «регіонали» запевняють про свою готовність голосувати персонально, однак не хочуть чомусь запроваджувати сенсорну кнопку.

“Порозуміння поки що, на жаль, на сьогоднішній день немає... наступна Погоджувальна рада буде завтра о 10.00”, - сказав В.Кличко.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати - члени опозиційних фракцій “Батьківщина”, “УДАР” і “Свобода” з 5 лютого блокують трибуну та президію Верховної Ради.

Зараз у сесійній залі перебувають близько 100 опозиціонерів.

Опозиціонери вимагають запровадити персональну систему для голосування, з чим і пов’язане блокування роботи ВР.

Усю ніч у сесійній залі чергували депутати від “УДАРу”.