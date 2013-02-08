Слідчий: на свідка вбивства Щербаня може чинитися тиск

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив перший заступник начальника Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Олег Пушкар.

“Цей свідок з’явився раніше, ще до того, як Юлії Володимирівні було висловлено підозру, а допитати його в суді передбачає Кримінальний процесуальний кодекс”, - сказав О.Пушкар, зауваживши, що у органів слідства є підозри, що на цього свідка може чинитися тиск, не уточнивши водночас з чийого боку.

Також О.Пушкар зазначив, що свідок з’являвся на судове засідання і водночас був присутній, як цього вимагає від нього чинне законодавство.

Разом з тим, О.Пушкар спростував інформацію про те, що, начебто, цей свідок є працівником спецслужб.

“Це все нісенітниці” - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.