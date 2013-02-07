У прокуратурі запевняють, що зроблять все, аби доставити Тимошенко в суд

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам по завершенню судового засіданні заявив перший заступник начальника Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури Олег Пушкар.

“Як це буде зроблено, мені важко сказати, вбачаючи що Юлія Володимирівна висловилася бути особисто присутньою. Їй будуть зроблені всі можливі пропозиції для доставки. Як це буде, це вже залежить від її волі особисто”, - сказав О.Пушкар

При цьому він звернув увагу на те що, Ю.Тимошенко за весь час перебування в ЦКЛ “Укрзалізниця” знаходила різні способи або мотиви, щоб не з’явитися у судовому засіданні.

Водночас О.Пушкар зазначив, що в разі, якщо суд з’ясує що Ю.Тимошенко свідомо ухиляється від суду, то засідання може відбутися без неї, оскільки у процесуальному кодексі передбачені для цього “розумні строки”.