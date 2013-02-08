Місія Європарламенту піймала українських тюремників на брехні

Колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський та екс-голова Європейського парламенту Пет Кокс заявляють про стурбованість умовами утримання Юлії Тимошенко у в’язниці.

"Пенітенціарна служба стверджує, що "будь-яких коментарів, претензій, скарг чи зауважень від візитерів на адресу керівництва установи чи медзакладу не надходило". Це твердження не відповідає дійсності. Насправді, моніторингова місія підняла серйозні та термінові питання, що стосуються умов утримання і викликають занепокоєння. Ми залишаємо за собою право оприлюднити наші записи, якщо хтось матиме в цьому сумнів", - заявили спостерігачі Європейського парламенту.

Місія Європарламенту наголосила, що таке коротке роз'яснення є вимушеним та винятковим у їх практиці кроком у зв'язку з відновленням мандату з боку конференції президентів Європейського парламенту та неправдивістю заяви Державної пенітенціарної служби України від 5 лютого, - інформує прес-служба Тимошенко.

Як відомо, напередодні, 6 лютого, голова Європейського парламенту Мартін Шульц заявив про продовження діяльності місії Європарламенту зі спостереження за судовими процесами над екс-прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко та колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.

"Ми домовилися, що місія повинна бути продовжена. Конференція президентів (керівний орган Європарламенту, до складу якого входять Президент і лідери політичних груп) одноголосно вирішила, що Олександр Кваснєвський та Пет Кокс повинні продовжити всі необхідні кроки для покращення юридичної ситуації і щоденних умов життя не тільки Юлії Тимошенко, а й усіх інших ув'язнених", - сказав Мартін Шульц.

Нагадаємо, що 5 лютого екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко близько двох годин спілкувалася з екс-президентом Польщі Олександром Кваснєвським та колишнім головою Європейського парламенту Петом Коксом, уповноваженими Європейським парламентом спостерігати за судовими процесами над українськими політв'язнями.

Зустріч проходила в харківській лікарні, в якій Юлія Тимошенко перебуває на лікуванні. У той же час, після завершення зустрічі Олександр Кваснєвський та Пет Кокс утрималися від коментарів. Проте одразу після цього Державна пенітенціарна служба заявила, що від місії Європейського парламенту "будь-яких коментарів, претензій, скарг чи зауважень на адресу керівництва установи чи медзакладу не надходило".