Після Луценка Кокс і Кваснєвський навідалися до Тимошенко
10:55, 05 лютого 2013Політика
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До Тимошенко приїхали Кокс і Кваснєвський.
Кокс і Кваснєвський продовжують зустрічі з заарештованими українськими опозиціонерами
На території ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові для зустрічі з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко приїхали спостерігачі від Європейського парламенту в Україні екс-президент Польщі Александр Кваснєвський та екс-президент Європарламенту Пет Кокс.
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Як передає кореспондент УНІАН, о 10.45 на територію медзакладу заїхав у супроводі автомобіля ДАІ кортеж з чотирьох автомобілів.
Прихильники Ю.Тимошенко, які в цей час чергували перед прохідною лікарні, зустріли єворополітиків вигуками “Юлі - волю!”.
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