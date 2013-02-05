Після Луценка Кокс і Кваснєвський навідалися до Тимошенко

На території ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові для зустрічі з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко приїхали спостерігачі від Європейського парламенту в Україні екс-президент Польщі Александр Кваснєвський та екс-президент Європарламенту Пет Кокс.

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Як передає кореспондент УНІАН, о 10.45 на територію медзакладу заїхав у супроводі автомобіля ДАІ кортеж з чотирьох автомобілів.

Прихильники Ю.Тимошенко, які в цей час чергували перед прохідною лікарні, зустріли єворополітиків вигуками “Юлі - волю!”.