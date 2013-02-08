Янукович сьогодні зустрінеться з Фюле

08:44, 08 лютого 2013
Політика
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Зустріч відбудеться в Адміністрації Президента України.

Штефан Фюле

Сьогодні о 10.30 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч із комісаром Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

На тему: Єврокомісар пояснив, чому не можна водночас і на Схід, і на Захід

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Зустріч відбудеться в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).

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