Янукович сьогодні зустрінеться з Фюле
08:44, 08 лютого 2013Політика
627
Зустріч відбудеться в Адміністрації Президента України.
Штефан Фюле прийде до Януковича
Сьогодні о 10.30 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч із комісаром Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном Фюле.
На тему: Єврокомісар пояснив, чому не можна водночас і на Схід, і на Захід
Про це повідомляє прес-служба Президента.
Зустріч відбудеться в Адміністрації Президента (вул. Банкова, 11).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter