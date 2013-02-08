11 лютого (понеділок) 2013 року відбудеться Національний експертний форум

«УКРАЇНА-2013. ПРОГНОЗ»

Панель «УКРАЇНА-2013. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»

Організатор Форуму: Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

• Зовнішня політика України у 2013 році. Чи буде змінено вектор?

• Перспективи підписання та ратифікації Договору про асоціацію з Європейським Союзом.

• Україно-російські відносини у 2013 році під тиском можливої економічної кризи.

Спікери панелі: Леонід Кожара, міністр закордонних справ України; Володимир Огризко, екс-міністр закордонних справ України; Арнольдас Пранцкевичус, радник з питань зовнішньої політики президента Європейського парламенту; Андрій Клімов, депутат Державної Думи РФ, заступник Голови комітету з міжнародної політики; Крістіан Вігенін, член Європейського парламенту, голова Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ.

ПАНЕЛЬ ПРОВОДИТЬСЯ СПІЛЬНО З ЦЕНТРОМ МІЖНАРОДНИХ ТА ПОРІВНЯЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.

Модератор панелі – Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua

Початок роботи Форуму: 10:00

Реєстрація учасників: 9:00–10:00

Місце проведення: бізнес-центр «Парус» (м. Київ, вул. Мечникова, 2, вхід з бул. Лесі Українки), велика зала, 2 поверх.

Акредитація для ЗМІ є обов’язковою!

Заявки на акредитацію приймаються за телефоном: (044) 230 49 62 або електронною поштою: press@gorshenin.ua.