Активісти пояснили, чому штурмували Київраду

Основна діяльність нинішньої міської ради Києва полягає у перерозподілі землі в столиці, тому громадські активісти, яких не допускають до засідань Київради, для того, щоб вплинути на цей процес, змушені були іти на штурм. Про таке в ефірі «5 каналу» заявив громадський активіст, керівник Бюро журналістських розслідувань «Свідомо» Єгор Соболєв.

«Кожного засідання Київрада з’їдає приблизно 100 шматочків – це основна її діяльність. І всі робочі групи, заяви, боротьба, зустрічі з громадськістю – це просто димова завіса, для того, щоб це поїдання продовжити», – заявив Соболєв.