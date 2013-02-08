Профспілкові боси переконували МВФ, що з населення і так деруть за газ

Таку думку висловили члени делегації Федерації профспілок України та інших профспілкових об'єднань під час зустрічі з керівником місії Міжнародного валютного фонду в Україні Крістофером Джарвісом та постійним представником МВФ в Україні Максом Альєром, повідомили УНІАН в Інформаційно-аналітичному центрі ФПУ.

Як зазначив заступник голови ФПУ Сергій Українець, та ціна, яка сплачується зараз населенням, цілком покриває затрати на видобуток та транспортування газу до кожного будинку в Україні.

«Розрахунки показують, що максимальна собівартість видобутку газу трьома провідними газодобувними компаніями становить близько 300 грн за тисячу кубометрів «голубого палива». Транспортування газу по Україні не перевищує 200 грн за тисячу «кубів», - сказав він.

На думку С.Українця, цілком економічно обґрунтованою ціною має бути ціна близько 500 грн. «Таким чином нинішня ціна, яку платить населення України, - 720-800 грн, вже зараз значно перевищує ту, яка повинна бути. Більш того, велика частина цієї різниці спрямована на сплату податків до бюджету», - відзначив він.

Представники профспілок наголосили на тому, що важко погодитися з твердженням експертів, що підвищення цін на газ змусить населення ще більше економити його. Вони зазначили, що населення і без того стало споживати значно менше газу: якщо 5 років тому споживалося близько 20 млрд кубометрів, то зараз – 16,5-17 млрд.

Крім того, представники профспілок піддали критиці висновки експертів МВФ, зазначивши, що в них не міститься серйозних економічних аргументів, які можна сприймати як економічно обґрунтовані.

Профспілковою стороною також було підкреслено, що, за Конституцією України, надра належать народу України. «Тому не може бути так, щоб держава добувала газ з надр нашої країни і продавала його власникові – народу України за світовими цінами, даючи при цьому заробити надприбутки бізнесу. Більш того, у нові ціни закладається інвестиційна складова, тобто населення має оплатити ще і технічне переозброєння галузі», - зазначається в повідомленні.

Представники профспілок запропонували провести під егідою МВФ зустріч експертів від профспілок, відповідних міністерств, державних регуляторів, і детально розглянути структуру і обґрунтування затрат на видобуток і транспортування газу, виробництво і доставку тепла, електроенергії, щоб разом переконатися у необхідності чи навпаки – передчасності підвищення цін і тарифів.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що тарифи на газ в Україні можуть бути підвищені лише для багатих верств населення.