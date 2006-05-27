Співробітники УСБУ Житомирської обл. знешкодили злочинне угруповання

Співробітники Управління Служби безпеки України Житомирської області знешкодили злочинне угруповання, яке очолював військовослужбовець.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Житомирській області, військовослужбовець однієї з військових частин Житомирського гарнізону започаткував власний бізнес. Узявши в спільники трьох цивільних житомирян віком до 30 років, він вирішив збути ручний протитанковий гранатомет (РПГ-26).

Співробітники СБУ затримали порушників законодавства на одній із автозаправок на трасі Житомир-Київ неподалік села Глибочиця Житомирського району.

В автомобілі підозрюваних виявлено і вилучено гранатомет вартістю 1 тис. дол. Також під час проведення слідчих дій за місцем проживання одного із затриманих знайдено та вилучено значну кількість предметів військового призначення, зокрема, запасні частини до гелікоптера, приблизною вартістю 500 тис. грн.

Військова прокуратура Житомирського гарнізону порушила стосовно затриманих кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого 263 статтею Кримінального кодексу України – незаконне зберігання, придбання, передача чи збування зброї, яка передбачає позбавлення волі від 2 до 5 років.

Всі четверо затримані, справу передано до суду.