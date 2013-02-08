Ударівці чергуватимуть у парламенті у вихідні

Народні депутати від «УДАРу» у вихідні залишаться чергувати у сесійній залі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови фракції «УДАР» Віталій Ковальчук.

За його словами, депутати чергуватимуть усі вихідні. «Ми залишаємося сьогодні і на вихідні. До понеділка», - сказав В.Ковальчук.

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Депутат нагадав, що в понеділок, 11 лютого, відбудеться черговий раунд переговорів щодо вимоги опозиції, яка блокує роботу ВР, про введення персонального голосування у парламенті.

В.Ковальчук додав, що після цього депутати вирішуватимуть, чи продовжувати чергування у сесійній залі наступного тижня.