Єфремов повідомив, що торги у Рибака продовжаться в понеділок

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов на брифінгу у Верховній Раді.

Він вчергове констатував, що 11,5 млн грн. коштів платників податків, виділених на роботу ВР, цього тижня «спалено неефективно».

За словами О.Єфремова, на даний момент після чергових консультацій лідерів фракцій зі спікером ВР Володимиром Рибаком не знайдено рішення щодо виходу з ситуації, що склалася.

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Водночас О.Єфремов сподівається, що можливість розблоковувати ВР з'явиться. “Ми домовилися, що до понеділка напрацюємо письмові пропозиції і у понеділок їх розглянемо”, - сказав він.

У разі, якщо переговори будуть результативними, 19 лютого Верховна Рада зможе розпочати роботу.

О.Єфремов сподівається, що для розблокування роботи ВР не знадобляться силові заходи і депутати “не смішитимуть весь світ”.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від опозиції з 5 лютого блокують роботу Верховної Ради, вимагаючи запровадження системи для персонального голосування.

Сьогодні, 8 лютого, депутати з опозиційних фракцій продовжують блокувати роботу Верховної Ради.

З ранку у сесійній залі Верховної Ради перебувають близько 50 депутатів.

Близько десяти членів фракції “УДАР” зайняли президію ВР, приблизно стільки ж опозиційних депутатів оточили парламентську трибуну.

Як і раніше, у залі засідань висять банери: “Кнопкодав - геть із Ради!”, “Кнопкодавам - ні!”, “Депутате! Ходи на роботу! Голосуй особисто!”.

6 лютого голова ВР Володимир Рибак повідомив, що парламентська більшість заявляє, що 19 лютого Верховна Рада України почне працювати.

Він закликав народних депутатів уникнути провокацій. “Я хочу, щоб ніяких провокацій не було”, - сказав спікер.