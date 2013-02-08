Карасьов: гуляє версія, що Кузьміна принесуть в жертву

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в Києві.

В.Карасьов відзначив «зміну риторики» Євросоюзу щодо України.

«Риторика ЄС через своїх спікерів Фюле і литовського Президента (Далі Грібаускайте) така: досить риторики, потрібна конкретика. Дійсно, є певна втома від невизначеності у відносинах між ЄС і Україною, певне зависання України на європейському векторі», - сказав він.

На думку політолога, 2013 рік є оптимальним для підписання Угоди про асоціацію з ЄС. «Європа чудово розуміє, що 2014 рік - це вибори, і рік втрачений, 2013 рік - це унікальна можливість для того, щоб завершити інтеграційну епопею з Україною», - сказав він.

В.Карасьов відзначив, що тема екс-прем'єра Юлії Тимошенко не була «центровою» в посланнях представників Євросоюзу, але вона «незримо була присутня».

«Зрозуміло, що європейці підходять до цього питання таким чином: розуміючи складність всієї проблеми з Тимошенко, вони роблять акцент на тому, що загальна реформа правосуддя, затвердження демократичних стандартів і цінностей..., проведення президентських виборів за демократичними стандартами відкривають шлях до остаточного вирішення проблеми з виборчим правосуддям і з Тимошенко, і Луценко», - сказав він.

«Хоча під час бесід із Януковичем у Литві це питання порушувалося литовським Президентом, і український Президент обіцяв подумати. Зокрема, гуляє така версія, що, можливо, доведеться пожертвувати однією з кадрових фігур, яка є публічним ініціатором цих справ - заступником генпрокурора Ренатом Кузьміним, відправити його у відставку», - сказав В.Карасьов.