Тарута розповів, як починав працювати з Ахметовим

Про це в інтерв'ю «Українській правді» розповів голова ради директорів Корпорації "ІСД" Сергій Тарута.

«Я зустрічався з ним до цього (створення ІСД) двічі. Йшлося тоді про металургію. І, до речі, він відрізнявся від інших тим, що завжди мислив масштабно. Не так: "Давайте десь там займатися пивом, десь горілкою або іншими маленькими бізнесами". Він вже тоді розумів, що Донецька область - це важка індустрія, і співпрацювати перспективніше з великими підприємствами», - згадує С.Тарута.

«Мова тоді йшла про потенціал "Азовсталі", про потенціал комбінату Ілліча, перспективи програми з коксу, вугілля», - повідомив він.

На питання, чи використовував тоді Ахметов жаргон, співрозмовник відповів: «Ніякого жаргону я від нього не чув. Була нормальна лексика. Мені він здався дуже скромним хлопцем», - зізнався С.Тарута.

«Коли я вперше з ним зустрівся, він був у водолазці - тоді це було повальне захоплення - такі чорні водолазки в обтяжку, як у Стіва Джобса», - розповів він.