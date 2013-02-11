УДАР вимагатиме від депутатів усіх рівнів голосувати персонально

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», відповідні проекти рішень напрацьовані народними депутатами Наталією Агафоновою, Оксаною Продан, Валерієм Карпунцови , Валентином Наливайченком та Володимиром Куренним під час чергування в парламенті 10 лютого.

Зокрема, до регламентів діяльності рад всіх рівнів мають бути внесені відповідні зміни. «Ударівці» наполягатимуть аби в тих радах, де є електронна система для голосування, щоб була запроваджена така система для голосування, яка б унеможливила неперсональне голосування, а де немає електронної - депутати мають голосувати шляхом підняття рук», - йдеться у повідомленні.

За словами В.Карпунцова, дана ініціатива є черговим ударом по корупції не тільки в стінах парламенту, а й в радах усіх рівнів по всій Україні.

«Ми робимо черговий удар по корупції на рівні всієї держави. Ми зробили удар по корупції в парламенті, і зараз будемо розповсюджувати свою діяльність на всі ради», - наголосив депутат.