Брат Балоги не збирається здавати мандат

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Єдиний центр», від якої П.Балога був обраний до Верховної Ради у виборчому окрузі № 71 на Закарпатті.

За словами П.Балоги, він повністю ігнорує цей судовий вердикт «як завідомо неправосудний, що очевидно був виконаний на політичне замовлення».

П.Балога підтвердив, що про цю «неконституційну і незаконну ухвалу» поінформовано послів провідних зарубіжних держав, акредитованих в Києві, та міжнародні організації. Політик висловив сподівання, що в західних столицях і міжнародних інституціях дадуть належну оцінку рішенню ВАСУ, і воно стане одним із питань обговорення під час запланованого на кінець лютого саміту Україна-ЄС.

П.Балога відзначив, що не збирається припиняти свою депутатську роботу і здавати мандат народного депутата.

"У мене на руках є документ, набагато вагоміший за нашвидку зліплену у суді папірчину. Це Конституція, яка має виконуватися всіма в цій країні, навіть продажними суддями. І Основний Закон однозначно на моєму боці. Він дозволяє мені не виконувати рішення, яке саме по собі є злочинним. Буду всіма можливими способами відстоювати свої законні права через те, що їх мені надали тисячі закарпатців, волю яких не можуть перебити ніякі ділки у мантіях і з гонорарами за політичне замовлення", - наголосив народний депутат.

Він повідомив, що продовжує виконувати свої депутатські повноваження і візьме участь у пленарних засіданнях Верховної Ради.

Як повідомлялося, 8 лютого Вищий адміністративний суд України позбавив депутатських мандатів П.Балогу і Олександра Домбровського.

Приводом для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікації виборів в округах №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область).

"Визнати відсутність у Домбровського Олександра Георгійовича і Балоги Павла Івановича статусу і повноважень народних депутатів. Визнати неможливим достовірне встановлення результатів виборів 28 жовтня 2012 року в одномандатних округах №11 і №71", - йдеться в резолютивній частині рішення.

Довідка УНІАН. 10 листопада 2012 року Центральна виборча комісія визнала обраним у багатомандатному окрузі № 71 П.Балогу.

П.Балога - брат екс-міністра надзвичайних ситуацій України, народного депутата 7-го скликання Віктора Балоги.