Суддя допустив п’ятьох нардепів на засідання у справі Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято під час сьогоднішнього засідання Печерського райсуду, який розглядає скаргу екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на дії прокурорів та суддів.

Сам екс-міністр бере участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

На початку засідання Ю.Луценко заявив клопотання про допуск депутатів до зали судових засідань у колонії. Він зауважив, що на дверях приміщення, де він знаходиться, висить табличка “Зал судових засідань”, саме засідання є відкритим, однак керівництво колонії не допускає депутатів, які прибули, до зали.

Порадившись на місці, суд задовольнив клопотання Ю.Луценка і зобов’язав працівників пенітенціарної установи допустити депутатів до зали у Менській колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.Луценко спілкується з суддею, прокурором та захисниками за допомогою веб-камери, відповідно, зображення екс-міністра виводиться на монітор, встановлений у залі Печерського райсуду Києва.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 лютого, Печерський райсуд розглядає скаргу Ю.Луценка на постанову про закриття кримінальної справи за його заявою від 26 грудня 2012 р. про скоєння стосовно нього злочину посадовими особами Генеральної прокуратури та суддями Печерського та Апеляційного судів Києва.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2012 року захист Ю.Луценка направив на ім’я генерального прокурора заяву екс-міністра внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна та слідчого Сергія Войченка за ухвалення ними постанови про затримання та арешт Ю.Луценка 26 грудня 2010 року.

Ю.Луценко також вимагав притягнення до кримінальної відповідальності суддів Печерського райсуду Києва та Апеляційного суду столиці - Марії-Маргарити Пилаєвої, Олександра Беця, Анатолія Кузьміна, Валерія Лашевича, Вікторії Горкавої та Сергія Вовка.

Пізніше Ю.Луценко звернувся до слідчого судді Печерського райсуду Києва із заявою про відкриття за умов нового процесуального законодавства кримінального провадження стосовно прокурорів та суддів, які ухвалювали незаконні рішення про його арешт у 2010 році. Ю.Луценко звернувся до суду у зв'язку з рішенням Генеральної прокуратури щодо його аналогічної заяви, зареєстрованої 28 грудня 2012 року.

Тоді заяву про кримінальні правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проте вже 4 січня кримінальне провадження стосовно прокурорів та суддів було закрито "за відсутністю в діях працівників Генеральної прокуратури, суддів складу кримінальних правопорушень".

Екс-міністр у своїй скарзі слідчому судді наголошує, що кримінальне провадження за його заявою було закрито без проведення досудового розслідування та без надання належної юридичної оцінки судових рішень, всупереч рішенню Європейського суду з прав людини від 3 липня 2012 року, яке визнано Україною.