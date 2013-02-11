Кужель: Мене можуть посадити на 10 років

Про це вона заявила в понеділок, 11 лютого. «У журналістському середовищі вперто циркулюють чутки про те, що на мене готують звинувачення в злочині проти основ національної безпеки України (стаття 119 Кримінального кодексу). Покарання - від 3 до 10 років позбавлення волі »,-сказала Кужель.



Вона також назвала «знаком залякування всім« заколотникам »рішення суду про позбавлення мандатів двох депутатів Верховної Ради.

«Це - відкрита демонстрація того, що в Україні кожен може бути засуджений за велінням влади. І нехай ніхто не спокушається - доля політв'язня Тимошенко може стати долею і будь-якого простого українця. У цій країні немає права та суду. У цій країні є тільки "беспредел" - правовий і кримінальний », - зазначила депутат.

Крім того, вона підкреслила, що її арешт може мати несподівані і небажані для влади наслідки. «Влада зараз грає з вогнем, вони не розуміють, що роблять. Якщо завтра вони арештують одного з найбільш видатних і підтримуваних лідерів опозиції, цей режим буде приречений. Вони просто не знають, наскільки мене підтримують люди і переживають за мене. Це не тільки підприємці, дрібний бізнес, це величезна кількість людей з усіх куточків України. У той же день, і я в цьому впевнена, на вулиці вийдуть тисячі людей. Якщо влада хоче повторення Майдану 2004 року, - вона його отримає », - сказала депутат.

Політик також зазначила, що в об'єднаній опозиції зараз шукають джерело витоку інформації про її діяльність. «Я знаю, і з жалем повинна констатувати, що правоохоронні органи отримують інформацію зсередини нашого опозиційного табору. Хтось з нашої команди без сорому і совісті «зливає» режиму інформацію про мене, з якої на Банковій зараз ліплять кримінальну справу. Я думаю, ми найближчим часом знайдемо цього «крота», і він понесе справедливе покарання », - підкреслила вона.

Кужель додала, що вона не збирається виїжджати за межі України, щоб зберегти свободу. «Не збираюся. Україна - це моя країна, моя Батьківщина. Так само як і для десятків мільйонів моїх співвітчизників. Тут народилися і живуть мої сини. Тут народилися і ростуть мої внучки. Тут, на цвинтарі в Запоріжжі - могили моїх тата й мами. Це - наша країна, наша Земля, земля нормальних людей, які заслуговують того, щоб бути в своїй країні щасливими », - заявила Кужель. Вона також додала, що не боїться, адже «боятися можна тільки того, хто сильніший».