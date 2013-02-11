Тарута: за газові проблеми відповідальний Ющенко, Тимошенко - наслідок

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді".

"Я тоді говорив і зараз говорю, що на ньому лежить відповідальність за те, що ми поміняли довгострокові відносини на так звані" ринкові ", які насправді були далекі від ринкових. Це Ющенко ввів цю формулу ціни і він уклав, я вважаю, абсолютно не вигідну угоду по газу в 2006 році. Угода Тимошенко - це був уже наслідок ", - сказав виданню С.Тарута.

У С.Тарути немає пояснень, чому Тимошенко пішла на явно невигідні умови, але він також спростовує заяви Віктора Ющенка, що на заході України були запаси газу, яких могло вистачити на три місяці.

"Це неправда. У нас величезна відповідальність щодо забезпечення роботи наших підприємств. 1 січня мене розбудили о 7:30 ранку і сказали, що у нас тиск на Алчевському меткомбінаті упав в два рази. Практично кожен день тиск у нас падав. На момент, коли Юля їхала на переговори, у нас залишалося менше 2 атмосфер. Це була абсолютно критична ситуація! Більш того, вже населення теж було без тиску. Запасів газу вистачало тільки Західній Україні, а на Сході була критична ситуація, - згадує ті події керівник ІСД. - Для мене тут дві теми незрозумілі чи дві події абсолютно незрозумілі. Перше - чому Ющенко відкликав Дубину, коли був узгоджений і запарафований газ по 234 долари? Він був учасником переговорів, але побоявся підписувати той контракт. Я вважаю, що він вчинив абсолютно неправильно, тому він несе відповідальність разом з Ющенком. Він зобов'язаний був підписувати, бо той контракт був вигідним для України ".

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Згідно з рішенням суду, також упродовж трьох років вона не зможе обіймати державні посади. Крім того, суд ухвалив стягнути з Ю.Тимошенко збиток, завданий НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,516 млрд. грн.

Під час судового процесу 7 вересня 2011 року екс-прем’єр-міністр України Ю.Тимошенко заявила, що колишній Президент В.Ющенко дав неправдиві свідчення у суді щодо газових переговорів з Росією у 2009 році. На її думку, головною причиною газової кризи, під час якої газову систему України було переведено у реверсний режим та було поставлено її перебування на межу техногенної катастрофи, а також жорсткої позиції російської сторони щодо визначення ціни на газ для України, «є саме відкликання Президентом України Віктором Ющенком Олега Дубини 31 грудня (2008 року) з переговорів у Москві».

8 вересня 2011 р. головуючий у справі суддя Печерського районного суду Києва Родіон Кірєєв відмовив Ю.Тимошенко та її захисту у проведенні очної ставки між колишнім головою НАК «Нафтогаз України» О.Дубиною та екс-Президентом України В.Ющенком.