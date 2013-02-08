Тарута каже, що Щербань і Тимошенко вирішили конфлікт за 10 місяців до вбивства

Голова ради директорів корпорації "Індустріальний Союз Донбасу" Сергій Тарута висловлює сумнів у версії замовлення вбивства депутата і бізнесмена Євгена Щербаня екс-прем’єром Юлією Тимошенко і заявляє, що конфлікт вони вирішили ще за 10 місяців до вбивства.

В інтерв'ю "Українській правді" він сказав: "Всі комерційні конфлікти з ЄЕСУ у нас закінчилися до січня 1996 року - за десять місяців до вбивства Євгена Щербаня. У січні ми вже були в одному човні".

На запитання, чи був конфлікт між Є.Щербанем та екс-прем'єром Павлом Лазаренком, С.Тарута відповів, що ніколи про це не чув. Він зазначив, що з П.Лазаренком ніколи не зустрічався. "І Щербань мені про цей конфлікт не говорив. Він висловлювався про те, що "ось, дніпропетровські хочуть зайти безпосередньо, але наша жорстка позиція, щоб працювали тільки через нас". І на початку 1996 року ми цього вже досягли", - сказав він.

"Практично кожного тижня приїжджала велика команда ЄЕСУ й «Ітери». Вони сиділи у нас в офісі постійно, ми погоджували специфікації по кожному заводу, це досить велика рутинна робота і одночасно складна робота", - розповів С.Тарута.

За його словами, щодо вбивства Є.Щербаня ходили різні чутки. "Оточення говорило, що Женя передчував і навіть охорону відпустив. Нібито знаючи, що на нього буде замах, він не хотів зайвих смертей", - сказав С.Тарута.

"Думав він чи ні, що завтра з ним може трапитися біда? Звичайно, не думав. Які були версії? Особисто у мене була і зарубіжна версія. Свого часу російський бізнес активно намагався заходити в Донецьку область. Була і політична версія. В якийсь мірі і дніпропетровська версія, але це були внутрішні відчуття ", - заявив С.Тарута.

"Але точно це вбивство ніяк не міняло нашу схему, не давало переваг ЄЕСУ. Більше того, послаблювало наші позиції, тому що Євген досить жорстко відстоював інтереси ІСД і Донецької області", - підкреслив С.Тарута.Як повідомляв УНІАН, 18 січня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство Є.Щербаня у 1996 році. Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з П.Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

Є.Щербань був розстріляний 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька після прибуття з Москви.