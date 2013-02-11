Тюремників задовольняє стан здоров’я Луценка

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні «у зв’язку з появою в ЗМІ чергових коментарів захисту засудженого Ю.Луценка про начебто необхідність його реабілітації за станом здоров’я».

При цьому Державна пенітенціарна служба України нагадує, що 27 грудня минулого року суддя Менського районного суду Чернігівської області зачитав повний текст судової ухвали щодо розгляду клопотання адвокатів засудженого Ю.Луценка стосовно можливості його звільнення від подальшого відбування кримінального покарання у вигляді позбавлення волі.

Так, у ході розгляду заяви захисників Ю.Луценка, судом було ретельно вивчено доводи з боку захисту, самого засудженого, прокурора та лікарів.

Відповідно, своєю ухвалою суд підтвердив, що підстав для звільнення Ю.Луценка в рамках ст. 84 Кримінального кодексу України та ст.537 і 539 Кримінального процесуального кодексу України наразі немає.

У зв’язку з прийняттям Менським районним судом Чернігівської області такого рішення ДПтС «повторно зазначає, що дії медперсоналу Менської виправної колонії (№91) щодо медичного супроводу Ю.Луценка є професійними, адекватними та такими, що відповідають перебігу захворювання пацієнта».

«Наразі стан здоров’я Ю.Луценка задовільний, він продовжує перебувати під контролем медперсоналу виправної колонії. Засуджений отримує призначене медикаментозне лікування в повному обсязі», - наголошують у ДПтС.

У пенітенціарній службі також нагадали, що під час останнього відвідування лікарями Чернігівської обласної лікарні Ю.Луценка, сам засуджений відмовився від запропонованих обстежень, а також раніше він відмовився від поміщення до медико-санітарної частини Менської виправної колонії, що підтверджується його письмовою заявою.

Крім того нагадуємо, що начальник сектору охорони здоров’я управління ДПтС України в Чернігівській області С.Волкова раніше вже повідомляла про те, що у засудженого Ю. Луценка не діагностовано жодного захворювання, які входять до переліку хвороб, що є підставою для подання в суд матеріалів про звільнення засудженого від подальшого відбування покарання.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого ц. р. Deutsche Welle повіломила, що адвокат екс-міністра Олексій Баганець не на жарт стурбований станом здоров'я свого підзахисного. У розмові з DW він нагадав, що до судів різного рівня вже неодноразово подавалися висновки кількох лікарських комісій найрізноманітнішого складу, які ставили один і той самий діагноз. "Всі вони підтверджували, що в Ю.Луценка цироз печінки та портальна гіпертензія", - повідомив О.Баганець.

За його словами, за наявності таких хвороб людина не може утримуватися в місцях позбавлення волі і підлягає звільненню від відбування покарання.

На думку адвоката, Державна пенітенціарна служба за таких обставин зобов'язана звернутися до суду з поданням про звільнення Ю.Луценка за станом здоров'я. Такого звернення, однак, досі не було.

Сьогодні, 11 лютого, сам Ю.Луценко висловив сподівання, що 25 лютого його доставлять до Києва у приватну клініку «Оберіг» для подальшого обстеження та лікування.

За словами Ю.Луценка, його “стан здоров’я не такий хороший, як хочуть друзі, але й не такий поганий, як хотілося ворогам”.

Він зауважив, що у нього є підозри на внутрішню кровотечу після зробленої нещодавно операції, однак йому відмовляють у можливості обстеження.

“Я дотягну до 25 числа, коли мене знову можуть привезти на подальше обстеження та лікування”, - сказав Ю.Луценко.

Він сказав, що у Менській колонії немає необхідних умов для проведення обстеження та лікування.