Луценко пропонує заплатити за каністру бензину, щоб його привезли до Києва

Суддя Печерського районного суду Києва Віктор Кицюк відмовив екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку у задоволенні клопотання про зміну режиму його участі у судовому засіданні щодо скарги екс-міністра на дії прокурорів та суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.Луценко заявив відповідне клопотання. Він зазначив, що його участь в судовому засіданні в режимі відео-конференції унеможливлює консультації з адвокатом. Також, за словами Ю.Луценка, це позбавляє його можливості передати суду необхідні для розгляду в суді матеріали. Екс-міністр розкритикував ухвалене раніше судом рішення про проведення засідання у режимі відео-конференції. “Давайте я заплачу із зароблених у тюрмі грошей за каністру бензину, приїду в Київ, аби розібратись в тому, хто винен у незаконному триманні мене за гратами протягом півтора років”, - заявив Ю.Луценко.

При цьому Ю.Луценко декілька разів, протягуючи до камери у залі судових засідань Менської колонії аркуш паперу, пропонував судді, який знаходиться відповідно у залі Печерського райсуду Києва, ознайомитись із змістом цього документа, який, за словами Ю.Луценка, необхідний для продовження розгляду справи.

Втім суд не побачив підстав у задоволенні клопотання Ю.Луценка. Суддя зазначив, що аби суд ознайомився із матеріалами, які пропонує Ю.Луценко, він може оголосити їх вголос, або, якщо хоче, передати їх поштою. Після цього Ю.Луценко також заявив клопотання про відвід прокурора Олександра Шкітова від участі у цій справі. Ю.Луценко пояснив, що незаконні, на його думку, рішення прокуратури, які екс-міністр оскаржує, підписував перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін, а усі інші працівники прокуратури є його підлеглими. Тому, вважає Ю.Луценко, їх участь у розгляді цієї справи буде необ’єктивною. Ю.Луценко зазначив, що “єдиний, хто може об’єктивно представляти прокуратуру в суді, є генеральний прокурор Пшонка”. Ю.Луценко пояснив, що лише В.Пшонка може не боятися бути звільненим за рішенням свого керівництва. Екс-міністр також додав, що поки Р.Кузьмін не відсторонений від своєї посади, жоден працівник прокуратури не може об’єктивно брати участь у розгляді справи.

У свою чергу прокурор О.Шкітов зазначив, що усі підстави для відводу прокурора викладені в законі. При цьому, за його словами, на жодну з них Ю.Луценко у своєму клопотанні не послався.

Як повідомляв УНІАН, 26 грудня 2012 року захист Ю.Луценка направив на ім’я генерального прокурора заяву екс-міністра внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна та слідчого Сергія Войченка за ухвалення ними постанови про затримання та арешт Ю.Луценка 26 грудня 2010 року.

Ю.Луценко також вимагав притягнення до кримінальної відповідальності суддів Печерського райсуду Києва та Апеляційного суду столиці - Марії-Маргарити Пилаєвої, Олександра Беця, Анатолія Кузьміна, Валерія Лашевича, Вікторії Горкавої та Сергія Вовка.

Пізніше Ю.Луценко звернувся до слідчого судді Печерського райсуду Києва із заявою про відкриття за умов нового процесуального законодавства кримінального провадження стосовно прокурорів та суддів, які ухвалювали незаконні рішення про його арешт у 2010 році. Ю.Луценко звернувся до суду у зв'язку з рішенням Генеральної прокуратури щодо його аналогічної заяви, зареєстрованої 28 грудня 2012 року.

Тоді заяву про кримінальні правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проте вже 4 січня кримінальне провадження стосовно прокурорів та суддів було закрито "за відсутністю в діях працівників Генеральної прокуратури, суддів складу кримінальних правопорушень".

Екс-міністр у своїй скарзі слідчому судді наголошує, що кримінальне провадження за його заявою було закрито без проведення досудового розслідування та без надання належної юридичної оцінки судових рішень, всупереч рішенню Європейського суду з прав людини від 3 липня 2012 року, яке визнано Україною.