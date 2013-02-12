Порошенко думає, що має високі шанси стати мером Києва

Такий висновок, як пише Українська правда, можна зробити із його відповіді в ефірі телеканалу ICTV на запитання, чи буде він балотуватися ну цю посаду і як він оцінює свої шанси.

"Мої шанси є дуже високі", - заявив він, отримавши у відповідь оплески.

"Чи збираюся я чи не збираюся? Мова не йде про те, щоб шукати посаду для Порошенка. Порошенко ніколи її не шукав і завжди мав, що робити в цій країні", - уточнив політик.

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При цьому депутат запевнив, що "якщо буде прийняте рішення і якщо будуть об’єднані політичні сили, для того щоб продемонструвати переконливу перемогу в Києві і кардинальну зміну ситуації в Києві, чи готовий я прийняти цю пропозицію? Моя відповідь: так".