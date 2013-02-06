«Батьківщина» хоче почути від Кличка, чи буде він балотуватися в мери

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомив керівник Київської організації ВО «Батьківщина» Юрій Одарченко.

Він розповів, що на останньому засіданні Київської організації партії вона ухвалила рішення про підтримку єдиного кандидата від опозиційних сил на майбутніх виборах мера Києва.

“Нам треба почути, чи буде Віталій Кличко висуватись на посаду мера”, - сказав Ю.Одарченко.

При цьому він зауважив, що якщо В.Кличко погодиться брати участь у виборах, то Ю.Одарченко переконаний, що його партія однозначно підтримає кандидатуру лідера «УДАРу».

При цьому, на думку Ю.Одарченка, будь-які розмови про недостатні повноваження мера Києва не є обгрунтованими.

Ю.Одарченко вважає, що на сьогоднішній день у мера достатньо повноважень, аби брати участь в ухваленні рішень стосовно розвитку Києва.

У свою чергу, народний депутат від партії «УДАР» Наталія Новак підтримала ідею про те, що треба висунути єдиного кандидата на виборах мера Києва від опозиційних сил, інакше вони ризикують програти.

«Я думаю, що коли буде оголошений старт виборчої кампанії, тоді буде ухвалене рішення (про висунення кандидата - УНІАН)», - сказала Н.Новак.