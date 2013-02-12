Суд у Харкові сьогодні візьметься за справу Тимошенко щодо ЄЕСУ

Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, засідання суду має розпочатися о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня головуючий на процесі суддя Київського райсуду Харкова Костянтин Садовський вкотре переніс засідання суду у справі щодо ЄЕСУ.

Того разу таке рішення було ухвалене через відсутність у залі засідань підсудної Ю.Тимошенко та її захисника Євгенії Тимошенко.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.