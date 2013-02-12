Прихильники Тимошенко пікетують харківський суд

У Харкові, перед приміщенням Апеляційного суду Харківської області, де сьогодні Київський районний суд міста продовжить слухання справи щодо фінансових порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», проходить акція прихильників екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 200 осіб зібралися на площі Руднєва, вони тримають державні прапори та прапори ВО “Батьківщина”, плакати із зображенням Ю.Тимошенко.

Учасники пікету вимагають звільнити екс-прем’єра, а також інших політичних в’язнів.

Супротивники Ю.Тимошенко сьогодні на пікет перед приміщенням суду не вийшли.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.