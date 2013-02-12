Прокурор інтригує, що є «певні тактичні прийоми», як доставити Тимошенко в суд

“Сторона обвинувачення вважає, що реальних причин її відсутності у судовому засіданні немає”, - сказала прокурор на брифінгу після засідання Київського районного суду Харкова.

На її думку, відсутність Ю.Тимошенко на засіданнях у справі ЄЕСУ пов’язана з намаганням підсудної уникнути кримінальної відповідальності та затягнути судовий розгляд справи.

В.Калита наголосила, що в матеріалах кримінальної справи є документи, які свідчать про те, що Ю.Тимошенко може брати участь у судовому засіданні, відповідати на запитання і свідомо сприймати інформацію.

Коментуючи слова захисника Ю.Тимошенко, народного депутата Сергія Власенка про те, що справа ЄЕСУ вже була закрита, і правомірність її закриття підтверджена Верховним судом України, В.Калита сказала: “Жоден суд не постановляв будь-якого рішення, що б реабілітувало Тимошенко. Мова йде про зовсім інше рішення Верховного суду”.

Вона висловила готовність надати це рішення для того, щоб усі “могли безпосередньо ознайомитися з цим рішенням і бачити те, які брехливі заяви робить сторона захисту”.

На запитання журналістів, чому прокурори не заявляють клопотання про забезпечення доставки Ю.Тимошенко в суд, В.Калита відповіла: “Стороною обвинувачення враховуються усі обставини справи. Є певні тактичні прийоми, і за наявності цього, за наявності певних причин обов’язково це буде зроблено”.